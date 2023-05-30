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Суспільство
Дата публікації

Мешканцю Кропивницького дали 15 років за допомогу в коригуванні обстрілів: що саме він робив (ФОТО)

Мешканцю Кропивницького дали 15 років за допомогу в коригуванні обстрілів: що саме він робив (ФОТО)
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Суд визнав мешканця Кропивницького винним у коригуванні російських ракетних ударів по місту. Про це повідомляють Служба безпеки України, що розслідувала справу, та Кіровоградська обласна прокуратура.

За частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) чоловіка засудили до 15 років тюрми з конфіскацією всього майна.

"За вказівкою російської спецслужби агент мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій в обласному центрі. За сигналами "маячка" окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту", - зазначають в спецслужбі.

Її співробітники затримали фігуранта наприкінці січня поточного року безпосередньо під час встановлення ним GPS-"навідника" на міську електропідстанцію. В прокуратурі ж кажуть, що чоловік і перед цим встановлював такі пристрої на енергооб'єкти.

"Працюючи в інтересах російської військової розвідки, він здавав дані про енергооб’єкти, розташовані в межах Кропивницького, та встановлював GPS-трекери на електричні підстанції для подальшого корегування по ним ракетних ударів", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, засуджений нині мешканець облцентру був дистанційно завербований Федеральною службою безпеки РФ після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

Фото 2 — Мешканцю Кропивницького дали 15 років за допомогу в коригуванні обстрілів: що саме він робив (ФОТО)
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
Фото 3 — Мешканцю Кропивницького дали 15 років за допомогу в коригуванні обстрілів: що саме він робив (ФОТО)
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
Фото 4 — Мешканцю Кропивницького дали 15 років за допомогу в коригуванні обстрілів: що саме він робив (ФОТО)
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
Фото 5 — Мешканцю Кропивницького дали 15 років за допомогу в коригуванні обстрілів: що саме він робив (ФОТО)
Фото: СБУ
Фото 6 — Мешканцю Кропивницького дали 15 років за допомогу в коригуванні обстрілів: що саме він робив (ФОТО)
Фото: СБУ
Фото 7 — Мешканцю Кропивницького дали 15 років за допомогу в коригуванні обстрілів: що саме він робив (ФОТО)
Фото: СБУ
Фото 8 — Мешканцю Кропивницького дали 15 років за допомогу в коригуванні обстрілів: що саме він робив (ФОТО)
Фото: СБУ

Нагадаємо також, що у вівторок було засуджено також до 15 років позбавлення волі неодноразово засудженого мешканця Сєвєродонецька, який раніше відбував покарання за крадіжку та розбій, а після переїзду до Чернігівської області збирав розвіддані про оборону прикордонних районів.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов