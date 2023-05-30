Жителю Кропивницкого дали 15 лет за помощь в корректировке обстрелов: что именно он делал (ФОТО)

Суд признал жителя Кропивницкого виновным в корректировке российских ракетных ударов по городу. Об этом сообщают расследовавшая дело Служба безопасности Украины и Кировоградская областная прокуратура.

По части 2 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества.

"По указанию российской спецслужбы агент должен был установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в областном центре. По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту", - отмечают в спецслужбе.

Ее сотрудники задержали фигуранта в конце января текущего года непосредственно при установке им GPS-"наводчика" на городскую электроподстанцию. В прокуратуре же говорят, что мужчина и до этого устанавливал такие устройства на энергообъекты.

"Работая в интересах российской военной разведки, он сдавал данные об энергообъектах, расположенных в пределах Кропивницкого, и устанавливал GPS-трекеры на электрические подстанции для дальнейшей корректировки по ним ракетных ударов", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, осужденный ныне житель облцентра был дистанционно завербован Федеральной службой безопасности РФ после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародовавшихся среди окружающих.

Фото: Кировоградская областная прокуратура Фото: Кировоградская областная прокуратура Фото: Кировоградская областная прокуратура Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Напомним также, что во вторник был приговорен также к 15 годам лишения свободы неоднократно осужденный житель Северодонецка, ранее отбывавший наказание за кражу и разбой, а после переезда в Черниговскую область собиравший разведданные об обороне приграничных районов.