Лікар з Черкас отримав 15 років тюрми за передачу даних про дислокацію систем ППО

Суд визнав винним у державній зраді працівника лікарні в Черкасах, який збирав дані про локації протиповітряної оборони та блокпостів українських військових у регіоні.

Як повідомляють Служба безпеки України, що розслідувала справу, та обласна прокуратура, за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу підсудний отримав 15 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що Федеральна служба безпеки Росії дистанційно залучила чоловіка до негласної співпраці у листопаді 2022 року. Отримуючи відповідні вказівки, він фотографував місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, зокрема адмінбудівлі правоохоронних органів.

"Особливу увагу звертав на бойові позиції української ППО. Також окупантів цікавили точні координати блокпостів, кількість присутніх там військових, їх озброєння і техніка", - зазначають в СБУ.

Ще одним його завданням був збір інформації щодо проведення мобілізації, рівня військової підготовки та вмотивованості українських захисників. Встановлено, що отримані відомості агент передавав через анонімний чат у месенджері, де прикріплював мітки з дислокацією об’єктів на електронній карті. Зазначено, що розвідінформація була потрібна росіянам для підготовки серії ракетних ударів по регіону.

Затримали фігуранта в січні безпосередньо під час передачі місця дислокації систем української ППО представникам спецслужби держави-агресора. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта було вилучено мобільний телефон та планшет із доказами законспірованого листування з ФСБ. Також було виявлено паспорт зразка колишнього СРСР і "прокремлівську символіку".

Нагадаємо також, що днями суд визнав винним у держзраді мешканця Кропивницького, який встановив GPS-трекер на міську електропідстанцію для коригування російських ракетних ударів по місту.