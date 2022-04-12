Обещал помочь с эвакуацией: харьковчанин мошенническим путем заработал 230 тысяч гривен

Житель Харькова находил в мессенджерах объявления от граждан, пытавшихся эвакуироваться, и предлагал свою помощь за денежное вознаграждение, после чего переставал выходить на связь. Мошенническим путем ему удалось получить более 230 тыс. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова гражданину сообщено о подозрении по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с 24 февраля по 10 апреля 2022 года мужчина находил в мессенджерах объявления от граждан, искавших перевозчиков.

Он представлялся волонтером и предлагал помощь в перевозке людей, в том числе с временно оккупированных территорий, за денежное вознаграждение якобы на топливо.

За свои услуги подозреваемый просил перевести предоплату ему на банковскую карту, после чего переставал выходить на связь.

В настоящее время уже установлено более 10 потерпевших, которые перечислили ему более 230 тыс. грн.

"В настоящее время в порядке ст. 615 УПК Украины к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, за продажу гуманитарной помощи и получение взятки задержали исполняющего обязанности мэра одного из городов Львовской области.