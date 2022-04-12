Обіцяв допомогти з евакуацією: харків’янин ошукав громадян на 230 тисяч гривень

Житель Харкова знаходив у месенджерах оголошення від громадян, які намагалися евакуюватися, та пропонував свою допомогу за грошову винагороду, після чого переставав виходити на зв'язок. Шахрайським шляхом йому вдалося одержати понад 230 тис. грн.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"При процесуальному керівництві Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова громадянинові повідомлено про підозру за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з 24 лютого по 10 квітня 2022 року чоловік знаходив у месенджерах оголошення від громадян, які шукали перевізників.

Він представлявся волонтером та пропонував допомогу у перевезенні людей, у тому числі з тимчасово окупованих територій, за грошову винагороду нібито на пальне.

За свої послуги підозрюваний просив перевести передоплату на банківську картку, після чого переставав виходити на зв'язок.

Наразі вже встановлено понад 10 потерпілих, які перерахували йому понад 230 тис. грн.

"На даний час у порядку ст. 615 КПК України до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", — повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, за продаж гуманітарної допомоги та отримання хабара затримали виконувача обов'язків мера одного з міст Львівської області.