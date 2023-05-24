Обеспечивает продовольствием Путина. Суд в Черкассах арестовал миллионные активы россиянина (ФОТО)

Суд арестовал корпоративные права и уставный капитал предприятия в Черкассах, совладелец которого продолжал сотрудничать с российскими силовиками после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Арестованный уставный капитал предприятия составляет 1,98 млн. гривен, арестованные корпоративные права – 9,2 млн. гривен. Также суд арестовал недвижимость предприятия стоимостью 91 млн. гривен, общая площадь которой составляет более 3 тыс. кв. м.

Установлено, что один из совладельцев предприятия является гражданином РФ и владеет более 15 российскими предприятиями, работающими во временно оккупированном Крыму и осуществляющими поставки продуктов и медицинских изделий силовым структурам страны-агрессора.

"Российские предприятия фигуранта поставляли аграрную, молочную продукцию, табачные изделия и консервы на российские государственные медицинские учреждения, а также учреждения ФСБ, МВД, управление делами президента РФ и др.", – говорится в сообщении.

В частности, среди прочего, поставки осуществлялись на оздоровительный комплекс управления делами президента РФ, санаторий МВД РФ. Также предприятия фигуранта поставляют продукты питания во временный оккупированный Крым.

Уголовное производство расследуется по факту финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории Украины и пособничества государству-агрессору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Также готовится ходатайство о передаче арестованного имущества в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Напомним, ранее по материалам Службы безопасности арестованы новые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору. Их общая стоимость составляет более 10,5 млрд. грн.