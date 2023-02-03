Одной из фигуранток схемы присвоения 40 млрд гривен на "Укрнафте" и "Укртатнафте" сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрннафта" и ПАО "Укртатнафта".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Речь идет о главном бухгалтере "Укртатнафты" – она скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья, но сотрудники спецслужбы установили ее местонахождение.

"Среди прочего установлено, что ПАО "Укртатнафта" производило и реализовало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывалась в цену для потребителей. Поэтому задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 млн грн", - отметили в СБУ.

В общей сложности правоохранители продолжают активные следственные действия в рамках производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом акционерных обществ.

В частности, в Днепре было разоблачено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также найдены документы связанных предприятий, печати и т.п.

Таким образом, правоохранители ищут выведенные активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний.

Напомним, СБУ и БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и Укртатнафты". Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний, а именно Игоря Коломойского, у которого 1 февраля провели обыски.

Напомним, 7 ноября предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке, были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.