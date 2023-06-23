Организаторы производства фальсифицированной бытовой химии в Закарпатье получили подозрения: детали дела

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Закарпатской области сообщило о подозрении членам организованной группы жителей региона, которые производили и распространяли фальсифицированную бытовую химию под видом товаров известных мировых производителей.

Как говорится в сообщении ведомства, каждому из членов группы была отведена определенная роль в процессе изготовления и продажи контрафактной продукции. При этом для прикрытия своей противоправной деятельности организатор группы зарегистрировал и свою торговую марку.

Однако производство товаров под зарегистрированным брендом фактически не производилось. Готовую продукцию члены организованной группы продавали оптом и в розницу непосредственно из производственных помещений и через интернет-площадки.

Ущерб, нанесенный зарубежным компаниям, зарегистрировавшим торговые марки в Украине и имеющим международную регистрацию, в БЭБ оценивают в сумму 1,6 миллиона гривен.

В настоящее время всем членам группы сообщено о подозрении по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса (незаконное использование знаков для товаров, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Однако организатора и двух исполнителей преступления отпустили под залог.

Напомним, что ранее в июне в БЭБ сообщили о разоблачении масштабного производства контрафактной бытовой химии в Закарпатье, однако тогда никому о подозрении еще не сообщали и не озвучивался размер нанесенного ущерба.

При этом, по данным бюро, в ходе 15 обысков складских помещений были обнаружены и изъяты три автоматизированных линии для разлива, маркировки и фасовки продукции; около 240 тонн готовой продукции с нанесенным наименованием известных мировых брендов-изготовителей бытовой химии и сырья; около 200 тысяч упаковочных коробок и бутылок с нанесенным названием известных производителей.