На Закарпатье нашли масштабное производство контрафактной бытовой химии (ФОТО)

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили в Закарпатской области одно из самых масштабных подпольных производств бытовой химии под известными мировыми брендами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило группу лиц, организовавшую полный цикл производства шампуней, стиральных порошков, моющих средств и тому подобного. Каждому из членов преступной группировки была отведена определенная роль в процессе изготовления, хранения и продажи контрафакта.

Отмечается, что готовую продукцию дельцы продавали оптом и в розницу через интернет-сайты, Telegram-каналы и в торговых точках на рынках по всей территории Украины.

По результатам 15 обысков складских помещений на территории области было обнаружено и изъято три автоматизированных линии для разлива, маркировки и фасовки продукции; около 240 тонн готовой продукции с нанесенным наименованием известных мировых брендов-производителей бытовой химии и сырья; около 200 тысяч упаковочных коробок и бутылок с нанесенными наименованиями известных производителей.

Примерная стоимость изъятой продукции, сырья и оборудования составляет 80 миллионов гривен. В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Расследование ведется по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса (незаконное использование знаков для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины и процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

Напомним также, что в марте БЭБ разоблачила трех жителей Черновицкой области, производивших фальсифицированные товары бытовой химии, в частности стиральный порошок под видом порошка Ariel, на территории Черновицкой и Львовской областей.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Перед этим бюро передало в суд дело против супругов из Закарпатья, самостоятельно производивших товары бытовой химии: им также инкриминировали незаконное использование известных товарных знаков.