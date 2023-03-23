Передавал "вагнеровцам" разведданные: в Житомире задержан агент РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в результате спецоперации в Житомирской области. Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, еще в начале 1990-х годов ушедший в отставку.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что в июле прошлого года разведывательное подразделение российской военной группы "Вагнер" привлекло его к негласному сотрудничеству.

По данным следствия, враг совершил дистанционную вербовку из-за запрещенной соцсети "Вконтакте", которой активно пользовался злоумышленник.

По указанию агрессора он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, а также интересовался персональными данными действующего командного состава украинских войск в регионе.

Кроме того, он фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения, которые находятся вблизи зданий органов государственной власти и правоохранительных органов.

"Соответствующая информация требовалась врагу для планирования и возможного совершения диверсий на территории города. Полученные сведения предатель передавал "вагнеровцам" через отработанные каналы электронной связи в виде фотографий карт с отметками", - отмечают правоохранители.

Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия российского агента и задержали его накануне попытки побега за границу.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук, мобильный телефон и карты региона, которые он использовал в подрывной деятельности.

"На основании собранного массива доказательств следователи СБУ сообщили приспешнику врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила двух информаторов ФСБ во время контрдиверсионных мер в Донецкой области. Они собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов Сил обороны на Авдеевском направлении.