Полиция задержала преступную группу, воровавшую нефть из трубопровода в Черниговской области (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция задержала в Полтавской области участников межрегиональной преступной группы, похищавших нефть из трубопровода в Черниговской области. Об этом сообщают областные управление полиции и прокуратура.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Следователи ГУНП и оперативники облуправления департамента стратегических расследований Нацполиции установили, что создали преступную группировку двое ранее судимых за аналогичные преступления уроженцев города Лубны. В качестве подельников они привлекли бывших сотрудников правоохранительных органов и жителей двух областей.

Действовали фигуранты по четко продуманной схеме: заранее подобрали наиболее удачное место для "врезки", приобрели землеройную машину и незаконно подсоединились к нефтетрубопроводу одного из газоперерабатывающих заводов на территории Черниговской области.

От места "врезки" злоумышленники проложили под грунтом отвод общей протяженностью около 5 км. С противоположной стороны отвода установили резервуар для накопления украденного углеводного сырья.

Чтобы минимизировать риск разоблачения, дельцы осуществляли забор нефти капельным способом, фактически не фиксирующим падение давления в трубопроводе. После каждой кражи злоумышленники даже организовывали вывоз почвы с места совершения преступления для сокрытия следов.

Каждый из участников преступной группировки играл четко определенную роль и соблюдал правила конспирации: для общения использовались исключительно радиостанции, а для работы в позднее время — бинокли ночного видения и тепловизоры.

Похищенную нефть дельцы вывозили на специально оборудованных грузовых автомобилях. За одну "ходку" дельцы похищали до 12 кубических метров сырья, которое в дальнейшем сбывали на нефтебазы и разные коммерческие структуры на территории Полтавской, Черниговской и Черкасской областей, в результате чего получали более 500 тысяч гривен прибыли.

Правоохранители при силовой поддержке батальона полиции особого назначения "Полтава" с привлечением экспертов и кинологов задержали участников преступной группы во время кражи нефти.

По местам жительства, регистрации и в автомобилях фигурантов проведено 18 обысков, в ходе которых изъята спецтехника, грузовые и легковые автомобили, оборудование для закачки углеводородного сырья, документы и черновые записи.

Фото: ГУНП в Полтавской области Фото: ГУНП в Полтавской области Фото: ГУНП в Полтавской области Фото: ГУНП в Полтавской области Фото: ГУНП в Полтавской области Фото: ГУНП в Полтавской области Фото: ГУНП в Полтавской области Фото: Полтавская областная прокуратура Фото: Полтавская областная прокуратура Фото: Полтавская областная прокуратура Фото: Полтавская областная прокуратура Фото: Полтавская областная прокуратура

В настоящее время пяти участникам группировки сообщено о подозрении по части 4 статьи 185 (кража, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц и в условиях военного положения) и части 2 статьи 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса.

Задержанных поместили в изолятор временного содержания в Полтаве. После всех процессуальных действий будет приниматься решение о сообщении другим фигурантам о подозрении.