Получали боевые доплаты, оставаясь в тылу. В Ровенской области выявили злоупотребления с премиями для военных (ВИДЕО)

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили противоправную схему фиктивной выплаты "боевых" доплат военным из Ровенской области, которые на самом деле не несут службу на передовой. Схема действовала в течение 9 месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет не менее 1 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По информации правоохранителей, с начала полномасштабного вторжения России руководство батальона систематически премировали подчиненных, находящихся в зоне проведения боевых действий.

Однако, по крайней мере, двое военных, ежемесячно получая выплаты от 30 до 100 тыс грн, продолжали находиться на территории Ровенской области. Среди них, в частности, дочь и бывшая жена заместителя командира части, которые сейчас являются военнослужащими этой части.

Сотрудники ГБР 20 апреля провели ряд обысков на территории воинской части и по месту жительства военных, получавших доплаты незаконно. В результате следственных действий выявлена и изъята бухгалтерская документация, кадровые документы, банковские карты, мобильные телефоны и т.д.

Кроме того, правоохранители проверят законность доплат другим военнослужащим этой части. По результатам изучения изъятых документов будет принято решение о сообщении определенным лицам о подозрениях.

Предварительная квалификация правонарушения: небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Злоумышленникам может грозить до 8 лет лишения свободы. Также, по решению суда, они должны будут возместить государству противоправно выплаченные средства.

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований начали расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир Волынской области.