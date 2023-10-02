Помогал рашистам устанавливать минные поля: жителю Харьковщины грозит до 12 лет тюрьмы

Служба безопасности задержала еще одного вражеского пособника, который пошел на добровольное сотрудничество с агрессором во время оккупации Харьковщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался 29-летний житель одного из поселков Богодуховского района, ранее судимый за тяжкие преступления.

"После захвата населенного пункта он помогал российским захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных заграждений. Среди заминированных участков были местные дороги и проезжие части, которыми пользовались мирные жители района", - отмечают СБУ.

Кроме того, мужчина «сдавал» захватчикам адреса участников сопротивления в регионе. После этого рашисты похищали людей и увозили их в русские застенки.

Также злоумышленник вместе с оккупантами грабил дома односельчан, выехавших на то время на подконтрольную Украине территорию.

Во время мародерства его участники угоняли авто, выносили бытовую технику, мебель и другое частное имущество граждан.

"После освобождения района приспешник агрессора пытался «залечь на дно», чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно установили его местонахождение и задержали", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что фигуранту доложено о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу еще одного коллаборанта, который перешел на сторону агрессора во время оккупации Харьковщины. Суд признал предателя виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет.