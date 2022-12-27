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Категория
Преступность
Дата публикации

Правоохранители установили агентку РФ, которая вербовала корректировщиков огня

Правоохранители установили агентку РФ, которая вербовала корректировщиков огня

Правоохранители установили агентку спецслужб РФ, вербовавшую украинцев для получения данных об ВСУ. В частности, по наведению завербованного ею харьковчанина оккупанты ударили по зданию Харьковской ОГА.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в конце февраля 2022 года женщина, которая в то время находилась в Донецке и уже работала на российскую агентуру, привлекла к подрывной деятельности против Украины харьковчанина.

"Она связалась с мужчиной через запрещенную в Украине социальную сеть для того, чтобы он передавал ей информацию о местах дислокации украинских военных в Харькове. Харьковчанин согласился и передавал женщине координаты объектов, по которым военные страны-агрессора обстреливали Харьков. Именно он предоставил сообщнице врага информацию о ХОГА, по которой ударили оккупанты", - говорится в сообщении.

Фото 2 — Правоохранители установили агентку РФ, которая вербовала корректировщиков огня

Женщине заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Письменное сообщение о подозрении было вручено ее сыну, который остался на территории Украины и не разделяет ее пророссийские взгляды. Сейчас подозреваемая живет в Москве, она объявлена в розыск.

Кроме того, в конце октября Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении харьковчанина.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины четырех участников российской диверсионно-разведывательной группы, совершавших военные преступления в Харьковской области.

Автор:
Нина Комащенко