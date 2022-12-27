Правоохранители установили агентку РФ, которая вербовала корректировщиков огня

Правоохранители установили агентку спецслужб РФ, вербовавшую украинцев для получения данных об ВСУ. В частности, по наведению завербованного ею харьковчанина оккупанты ударили по зданию Харьковской ОГА.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в конце февраля 2022 года женщина, которая в то время находилась в Донецке и уже работала на российскую агентуру, привлекла к подрывной деятельности против Украины харьковчанина.

"Она связалась с мужчиной через запрещенную в Украине социальную сеть для того, чтобы он передавал ей информацию о местах дислокации украинских военных в Харькове. Харьковчанин согласился и передавал женщине координаты объектов, по которым военные страны-агрессора обстреливали Харьков. Именно он предоставил сообщнице врага информацию о ХОГА, по которой ударили оккупанты", - говорится в сообщении.

Женщине заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Письменное сообщение о подозрении было вручено ее сыну, который остался на территории Украины и не разделяет ее пророссийские взгляды. Сейчас подозреваемая живет в Москве, она объявлена в розыск.

Кроме того, в конце октября Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении харьковчанина.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины четырех участников российской диверсионно-разведывательной группы, совершавших военные преступления в Харьковской области.