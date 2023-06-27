Предатель, шпионивший за артиллерией ВСУ под Авдеевкой, получил 10 лет тюрьмы

Служба безопасности доказала вину еще одного приспешника оккупантов, который передавал россиянам координаты Сил обороны во фронтовых районах Донбасса. На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил ему 10 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленником оказался житель Мирнограда. Предатель пытался выявить и слить российским оккупантам места дислокации личного состава ВСУ, а также артиллерийские позиции и логистические пути украинских войск на Авдеевском направлении.

Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора в феврале этого года во время контрдиверсионных мер.

Задачей информатора было обходить прифронтовую территорию Покровского района и скрыто фиксировать локации украинских защитников. Собранные сведения он переправлял на временно оккупированную часть Донбасса через мессенджер "Телеграмм".

Правоохранители установили, что на сторону окупантов мужчина перешел в конце 2022 года. Его привлек к сотрудничеству представитель подконтрольного захватчикам "разведуправления ДНР".

В поле зрения врага мужчина попал из-за своей активности в российских соцсетях, где после начала полномасштабного вторжения РФ публиковал антиукраинские комментарии.

Напомним, в Николаевской области задержали еще одного информатора, который передавал оккупантам места дислокации Сил обороны. По материалам СБУ суд назначил ему 8 лет тюрьмы.