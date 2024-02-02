Представители мировых брендов пожаловались на одесситку, продававшую контрафактную обувь

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области изъяли более 100 тыс. пар кроссовок, продававшихся под видом известных брендов спортивных товаров.

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Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что в ведомство обратились представители трех мировых марок спортивных товаров и сообщили о продаже на территории Одесской области поддельной продукции.

Реализация подделок нанесла предприятиям материальный ущерб в особо крупных размерах.

"В ходе расследования детективы установили одесситку, которая создала разветвленную сеть торговых точек продаж контрафакта в регионе. "Брендовые" кроссовки оптом и в розницу продавались на рынках и в торговых центрах Одессы и области, а также в интернет-магазинах. Незаконной деятельностью фигурантка занималась десять лет", - подчеркнули в БЭБ.

Правоохранители провели 7 обысков в местах хранения и реализации фальсифицированной спортивной обуви и изъяли имущества почти на 140 млн. грн.

"Речь идет о товарах, транспортном средстве, банковских карточках, черновых записях, копиях учредительных документов, почтовых накладных, компьютерной технике и наличных, полученных от незаконной деятельности", - отметили в БЭБ.

Там добавили, что устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности лиц.

Ранее Киевская городская прокуратура разоблачила завод по незаконному производству оливкового масла и соусов известных мировых брендов, а также перекрыла канал сбыта фальсифицированной продукции. В общей сложности было изъято почти 90 тонн продукции на почти 7,5 млн грн.