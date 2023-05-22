Прокремлевскому блоггеру, устраивавшему провокации в Киево-Печерской лавре, сообщили о подозрении

Служба безопасности нейтрализовала в Киеве подрывную деятельность еще одного пророссийского блоггера, распространявшего нарративы Кремля. Злоумышленником оказался 46-летний житель столицы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник на собственной странице в соцсети TikTok размещал сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины.

Также мужчина активно участвовал в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля текущего года.

"Тогда он публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей. Кроме того, он безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны", - сообщают правоохранители.

Они при обыске по адресу жительства злоумышленника обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с поличным.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Черкасской области блогера, разместившего на собственной странице в соцсети TikTok с привязкой к геолокации информацию о перемещении Сил обороны на территории региона.