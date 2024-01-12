Российского военного приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей

Суд вынес приговор российскому военному, который в марте 2022 года расстрелял в спину мирных жителей в Бучанском районе Киевской области. Оккупант получил пожизненный срок заключения.

Об этом сообщает издание "СтопКор" со ссылкой на Офис генпрокурора.

Обвинение выдвинула Бучанская окружная прокуратура во главе с ее руководителем Андреем Турбаром. В издании отмечают, что глава Киевской ОВА Руслан Кравченко ранее был прокурором в Буче и именно во времена его прокурорства началось расследование, которое сейчас завершили.

Прокуроры собрали достаточно улик и доказали, что в марте 2022 года пять захватчиков на автомобиле с буквой "V" и надписью "танковый спецназ RUS" приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мрія Бучанского района Киевской области.

Оккупанты передвигались на авто с буквой "V"/ Фото: генпрокуратура

В этот момент, как было установлено, к россиянам подошли собственник и охранник этого предприятия. Оба были гражданскими и не имели оружия. Оккупанты убедились, что жертвы не представляют им угрозы и якобы "отпустили".

Однако сразу после этого старший лейтенант 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова 2- го степени бригады вооруженных сил РФ открыл огонь в спину мирным жителям. Суд признал оккупанта виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

После расстрела россияне взялись за мародерство/Фото: генпрокуратура

Пострадавшие получили не менее 12 огнестрельных ранений и погибли на месте. Следствие также выяснило, что после расстрела захватчики зашли в помещение на территории предприятия и украли материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

"Материалы относительно других лиц, причастных к преступлению, выделены в отдельное уголовное производства" , - уточнили в прокуратуре.