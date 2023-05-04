Руководителю "Уральских авиалиний" сообщили о подозрении

Руководителю российской авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщено о подозрении - он обеспечил переправку военных РФ к границам Украины гражданским воздушным транспортом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины .

Генпрокуратура не называет имени подозреваемого, но известно, что должность гендиректора "Уральских авиалиний" с 1993 года занимает Сергей Скуратов, которому сообщили о подозрении в пособничестве высшему руководству РФ и армии РФ в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. ст.437 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, Скуратов, используя свое служебное положение, обеспечил своевременные и беспрепятственные военные перевозки. С этой целью он давал указания, для выполнения которых использовались гражданские самолеты. Они транспортировали мобилизованных ВС РФ, их оружие и боеприпасы и личные вещи для подготовки и дальнейшего участия в ведении агрессивной войны против Украины.

С октября 2023 года и по настоящее время гражданские борта авиакомпании совершают полеты в закрытые международные аэропорты "Платов" в Ростове-на-Дону и "Симферополь" в АР Крым.

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