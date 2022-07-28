С территории ЧАЭС незаконно вывезли радиоактивные материалы на сумму более 3 млн грн

Правоохранители разоблачили противоправную схему вывоза с территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС радиоактивных материалов, а также завладения средствами государственного предприятия с использованием поддельных документов.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Так, по данным следствия, руководители частного предприятия в 2015-2016 годах заключили договор с Государственным специализированным предприятием "Чернобыльская АЭС", согласно условиям которого предприниматель должен предоставить услуги по демонтажу, переработке и освобождению от регулирующего контроля оборудования и конструкций машинного зала 1-го блока Чернобыльской АЭС, являющийся последним этапом процесса обращения с радиоактивными материалами.

После демонтажа радиоактивных труб машинного зала 1-го блока Чернобыльской АЭС общей массой 391,5 тонны предприниматель фактически не провел работы по деактивации труб. А должностные лица предприятия подделали документы об их освобождении от регулирующего контроля, завладев государственными средствами на общую сумму более 3 млн грн.

После этого зараженные ионизирующим излучением материалы были вывезены с территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и в дальнейшем переданы третьим лицам.

"В настоящее время одному из руководителей частного предприятия сообщено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления должностным лицом служебным положением в особо крупных размерах, передаче радиоактивных материалов без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 265, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - сообщили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции российские военные повредили и похитили имущество на сумму более 135 миллионов долларов.