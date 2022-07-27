СБУ и НАБУ задержали руководителя охраны действующего нардепа

Сотрудники Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя личной охраны одного из народных депутатов Украины за незаконное хранение боеприпасов. У него изъято несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что он приближен к действующему депутату, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы. Также депутат курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

"У руководителя личной охраны правоохранители обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины и связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами. После детального изучения и анализа выявленных вещей и документов действиям народного избранника и его подельников дадут надлежащую правовую оценку", - говорится в сообщении.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, сотрудники Госбюро расследований совместно с прокуратурой Киева задержали за вымогательство взятки одного из заместителей директората департамента транспорта Киевской горадминистрации.