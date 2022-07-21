На Закарпатье правоохранители задержали коллаборанта, который притворялся волонтером

Сотрудники полиции в четверг, 21 июля, на Закарпатье задержали коллаборанта с большим количеством денег и месседжами в телефоне, свидетельствующими о сотрудничестве с Российской Федерацией.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

"28-летний подсвинок ночью остановлен патрульными с большим количеством денег и месседжами в телефоне, свидетельствующими о сотрудничестве с врагом. И не просто сотрудничество, а конкретная задача по проникновению в волонтерскую организацию. "Живи обычной жизнью волонтера", - проинформировал Белошицкий.

Полицейский предостерег украинских волонтеров и все волонтерское движение, что враг может иметь разные лица. Поэтому просит быть бдительными.

"Этого подсвинка мы задержали и передали спецслужбам. Но сколько таких еще… Работаем дальше", - подчеркнул он.

Напомним, 21 июля Служба безопасности задержала агента ФСБ, который с начала широкомасштабной агрессии Российской Федерации собирал разведданные для корректировки ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога.

Месяц назад правоохранители также задержали жителя Львова, корригировавшего ракетные удары российских войск на всей территории Львовской области.