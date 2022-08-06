СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые помогали оккупантам уничтожать инфраструктуру Украины

В ходе контрразведывательных мероприятий пресечена деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донбасса.

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Об этом сообщили в СБУ.

Кроме того, злоумышленники "докладывали" агрессорам о последствиях вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелах региона и масштабе разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Установлено, что одним из "связных" российских агентов являлся представитель оккупационной администрации РФ. Им оказался "чиновник" так называемого "верховного суда днр", причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев на временно оккупированной территории Донбасса.

По данным следствия, в состав вражеской агентурной сети входило 6 местных жителей, завербованных спецслужбами РФ после начала ее полномасштабного вторжения.

Для сбора развединформации злоумышленники самостоятельно проводили визуальное наблюдение за местонахождением и перемещением украинских войск.

Отмечается, что полученные данные передавались захватчикам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации.

Кроме того, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе задержан прокремлевский агитатор. Злоумышленник распространял в интернете пропагандистские публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. Для разгона деструктивного контента использовал собственный аккаунт в российских соцсетях.

В настоящее время всем задержанным доложено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что во вторник, 2 августа, в СБУ сообщили, что обезвредили организованную группировку, создавшую мощную ботоферму для дискредитации руководства нашего государства и расшатывание общественно-политической ситуации.