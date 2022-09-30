СБУ разоблачила "расконсервированного" агента ФСБ на Хмельнитчине

В Хмельницкой области Служба безопасности Украины в результате многоэтапной спецоперации разоблачила "расконсервированного" агента ФСБ Российской Федерации.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что гражданин РФ прибыл в Украину в январе 2022 года.

Его "легендой" было якобы посещение родственников. А настоящей задачей – создание разветвленной агентурной сети для сбора разведданных и диверсий в западных регионах нашего государства.

Агент приехал в Украину по личному указанию бывшего руководителя отряда спецназначения росгвардии "Витязь" полковника Сергея Лысюка. Этот экскомандир российского спецназа входит в ближайшее окружение Кремля.

В случае приближения линии фронта к Хмельнитчине он обещал российскому агенту вывести его на оккупированную территорию через спецкоридор.

"По данным следствия, шпионом является бывший военный внутренних войск РФ, который неоднократно участвовал в боевых действиях, в том числе на северном Кавказе. Там он находился на агентурной связи с ФСБ, но после ухода в отставку его перевели в "режим ожидания ", а "расконсервировали", переведя в Украину", - сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что деятельность шпиона координировал кадровый сотрудник ФСБ, полковник Евгений Петрушин с позывным "Гестапо".

В прошлом он занимался подготовкой спецподразделений, а также занимал должности заместителя начальника управления ФСБ по Дагестану и первого заместителя председателя КГБ самопровозглашенного Приднестровья.

"Координируясь с Петрушиным, агент разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ и собирал информацию о состоянии мобилизации и особенностях функционирования стратегически важных объектов критической инфраструктуры в регионе", - отметили в СБУ.

Для этого злоумышленник совершал скрытое наблюдение и пытался устанавливать "нужные" связи с местными жителями.

На проведение разведывательно-подрывной деятельности он получал деньги от своих кураторов из РФ. Для коммуникации использовали закрытые каналы электронной связи.

"Сотрудники Службы безопасности своевременно установили местонахождение российского агента, задокументировали его действия и предотвратили реализацию враждебных планов. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Напомним, в Киеве разоблачили агентов ФСБ, которые передавали координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона.