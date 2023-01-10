СБУ с начала войны разоблачила более 600 российских агентов и шпионов

Служба безопасности с начала полномасштабного вторжения РФ расследует более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них – направлены в суд.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за этот период разоблачено более 600 российских агентов и шпионов, проводивших разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

В частности, в Киеве СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Чиновники передавали врагу разведданные об обустройстве госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

В Николаеве стражи порядка разоблачили бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который после 24 февраля 2022 года добровольно предложил врагу свою помощь в войне против Украины. Злоумышленник передавал российским спецслужбам информацию о результатах вражеских обстрелов, паролях на блокпостах и сведения о военных пленных РФ.

В Хмельницком СБУ задержала шпиона – гражданина РФ, прибывшего в Украину еще в январе 2022 года для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Его задачей было создание разветвленной агентурной сети для сбора разведданных и диверсий в западных регионах нашего государства.

Также на Волыни правоохранители задержали еще одного шпиона. Им оказался гражданин Беларуси, собиравший сведения о дислокации и перемещении подразделений ВСУ на территории региона.

По всем разоблаченным фактам контрразведка Службы безопасности проводит системную работу по привлечению к ответственности всех виновных лиц.

Напомним, контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий на Днепропетровщине. Предателем оказался агент главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (больше известного как ГРУ).