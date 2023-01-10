СБУ задержала российского агента, который наводил ракеты на ТЭС в Днепре и охотился за местными системами ПВО

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий на Днепропетровщине. Предателем оказался агент главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (больше известного как ГРУ).

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что работая в местной фармацевтической компании, злоумышленник занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ.

В первую очередь, российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск.

Также мужчина передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения.

"Установлено, что вражеский агент "отчитывался" сотрудникам российского ГРУ о последствиях воздушных атак по этим объектам, в частности по Приднепровской ТЭС", - отметили правоохранители.

Сообщается, что контрразведчики СБУ задержали агента на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах.

Полученные сведения предатель передавал оккупантам через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности и подробным описанием.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны с поличным с перепиской с представителем российской спецслужбы.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили приспешнику врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в СБУ.

Ранее СБУ провела многоэтапную спецоперацию во Львовской области. В результате СБУ обнаружила агента российской ФСБ, наводившего российские ракеты на стратегические предприятия Украины.