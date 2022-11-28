СБУ задержала агентов РФ, которые наводили российские ракеты на школы в Славянске

Служба безопасности задержала еще двух агентов РФ в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации сил обороны и передавали агрессору локации социальных объектов, в частности, учебных заведений в Славянске.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления прицельных ракетных ударов по украинскому городу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские агенты были задержаны на попытке передачи разведывательной информации оккупантам.

По данным следствия, вражескими сообщниками оказались двое местных жителей, работавших на подконтрольную спецслужбам РФ "Народную милицию ДНР". Коммуникацию они поддерживали через анонимные мессенджеры, а для передачи закрытых данных использовали специально созданный чат-бот.

"Там же злоумышленники сообщали о движении военной техники ВСУ, а также геолокации украинских школ. Свои "отчеты" дополняли фотоматериалами и подробным описанием близлежащей местности", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по местам нахождения обоих злоумышленников и обнаружили мобильные телефоны и ноутбуки с поличным.

В настоящее время фигурантам сообщили о подозрениях. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности задержала бывшего сотрудника МВД Украины, собравшего засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках украинских силовых ведомств и планировавшего передать ее россиянам.