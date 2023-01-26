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СБУ задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары по Лиману
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в ходе контрдиверсионных мер в освобожденном Лимане. Злоумышленником оказался местный житель, после деоккупации города установивший контакт с российскими спецслужбами и предложивший им свою помощь в войне против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что по указанию агрессора злоумышленник собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории района.
Кроме того, коллаборант передавал оккупантам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, через свою знакомую, проживающую на временно захваченной части Луганщины и находящуюся в поле зрения спецслужб РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Полученную информацию оккупанты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по территории общины.
После обстрелов вражеский приспешник выходил на местность, чтобы зафиксировать последствия воздушных атак и затем "отчитаться" агрессору.
Сотрудники СБУ задержали российского агента на попытке очередной передачи разведданных через мессенджер.
Во время обыска у задержанного обнаружен телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога", - отметили в СБУ.
Ранее СБУ разоблачила российского агента, готовившего ракетный удар по электроподстанциям Кировоградской области.