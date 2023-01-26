СБУ задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары по Лиману

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в ходе контрдиверсионных мер в освобожденном Лимане. Злоумышленником оказался местный житель, после деоккупации города установивший контакт с российскими спецслужбами и предложивший им свою помощь в войне против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указанию агрессора злоумышленник собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории района.

Кроме того, коллаборант передавал оккупантам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, через свою знакомую, проживающую на временно захваченной части Луганщины и находящуюся в поле зрения спецслужб РФ.

Полученную информацию оккупанты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по территории общины.

После обстрелов вражеский приспешник выходил на местность, чтобы зафиксировать последствия воздушных атак и затем "отчитаться" агрессору.

Сотрудники СБУ задержали российского агента на попытке очередной передачи разведданных через мессенджер.

Во время обыска у задержанного обнаружен телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила российского агента, готовившего ракетный удар по электроподстанциям Кировоградской области.