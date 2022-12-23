СБУ задержала российского агента: навел ракетный удар по школе и больнице в Лимане

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденных городах Донбасса. Злоумышленник отправлял врагу данные о местоположениях подразделений ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник собирал разведданные о расположении огневых позиций и маршрутах перемещения Сил обороны в регионе.

Также он передавал врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений на территории Лимана.

Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов украинского города.

По наводке этого злоумышленника российские захватчики нанесли воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице.

После вражеской атаки он выходил на местность, чтобы сделать фото-, видеофиксацию поврежденных зданий и отправить "отчет" своим российским кураторам.

Сотрудники СБУ задержали корректировщика при передаче разведывательной информации агрессору.

"По данным следствия, задержанным оказался местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб РФ для проведения взрывной деятельности в регионе. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры", – отметили в СБУ.

При задержании у российского агента обнаружен мобильный телефон с перепиской с врагом.

"Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украину", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ в результате контрдиверсионных мер на юге Украины задержала агента спецслужб РФ, бывшего в связи с штабом российской частной военной компании Вагнер и московского ОМОНа.