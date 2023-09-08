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Преступность
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Стоимость "услуг" составляла до $ 7000: в трех областях ликвидировали новые схемы уклонения от призыва

СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от призыва в трех областях Украины: среди задержанных – чиновник ВВК
СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от призыва в трех областях Украины: среди задержанных – чиновник ВВК

Служба безопасности разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях. Во время комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за деньги злоумышленники предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных удостоверений волонтеров или водителей международных рейсов.

Стоимость таких "услуг" составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклоняющегося. Сумма зависела от региона и срочности "решения вопроса".

Да,   в Черкассах задержан представитель военно-врачебной комиссии города.

"За взятки должностное лицо обещало своим клиентам "помощь" в оформлении статуса волонтера для дальнейшего выезда за границу якобы для перевозки гуммпомощи", - отмечают в СБУ.

Кроме того, в Сумах ликвидирована схема незаконного выезда за пределы Украины как водителей международных грузовых рейсов.

"После получения денег злоумышленники оформляли своих клиентов в "штат" специально созданных предприятий-перевозчиков, которые осуществляли зарубежные перевозки. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на попытке нелегальной переправки через границу 8 "дальнобойщиков" с фейковыми документами", - сообщают в ведомстве.

Также на Львовщине разоблачен местный уголовник, создавший фиктивную фирму международных транспортных перевозок. К незаконной деятельности он привлек трех подельников.

От имени фейковой компании они пытались наладить выезд ухилянцев за границу вроде бы для переправки коммерческих грузов.

Фото 2 — Стоимость "услуг" составляла до $ 7000: в трех областях ликвидировали новые схемы уклонения от призыва
Фото 3 — Стоимость "услуг" составляла до $ 7000: в трех областях ликвидировали новые схемы уклонения от призыва
Фото 4 — Стоимость "услуг" составляла до $ 7000: в трех областях ликвидировали новые схемы уклонения от призыва
Фото 5 — Стоимость "услуг" составляла до $ 7000: в трех областях ликвидировали новые схемы уклонения от призыва

"По всем разоблаченным фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности и ДБР собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации. Она "списала" полсотни уклончан за более 10 млн грн взяток.

Автор:
Светлана Манько