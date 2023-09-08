Стоимость "услуг" составляла до $ 7000: в трех областях ликвидировали новые схемы уклонения от призыва

Служба безопасности разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях. Во время комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за деньги злоумышленники предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных удостоверений волонтеров или водителей международных рейсов.

Стоимость таких "услуг" составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклоняющегося. Сумма зависела от региона и срочности "решения вопроса".

Да, в Черкассах задержан представитель военно-врачебной комиссии города.

"За взятки должностное лицо обещало своим клиентам "помощь" в оформлении статуса волонтера для дальнейшего выезда за границу якобы для перевозки гуммпомощи", - отмечают в СБУ.

Кроме того, в Сумах ликвидирована схема незаконного выезда за пределы Украины как водителей международных грузовых рейсов.

"После получения денег злоумышленники оформляли своих клиентов в "штат" специально созданных предприятий-перевозчиков, которые осуществляли зарубежные перевозки. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на попытке нелегальной переправки через границу 8 "дальнобойщиков" с фейковыми документами", - сообщают в ведомстве.

Также на Львовщине разоблачен местный уголовник, создавший фиктивную фирму международных транспортных перевозок. К незаконной деятельности он привлек трех подельников.

От имени фейковой компании они пытались наладить выезд ухилянцев за границу вроде бы для переправки коммерческих грузов.

"По всем разоблаченным фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности и ДБР собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации. Она "списала" полсотни уклончан за более 10 млн грн взяток.