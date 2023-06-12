Стрелял по украинским пленным за отказ общаться на русском: командиру Росгвардии сообщили о подозрении

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность еще одного военного преступника. Им оказался начальник группы по работе с личным составом 376-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии Константин Юдин.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в начале апреля 2023 года Юдин, исполняющий обязанности одного из руководителей воинской части, прибыл на место дислокации российского блокпоста во временно оккупированном Энергодаре в Запорожской области.

Тогда на территории этого контрольно-пропускного пункта РФ находились украинские военнопленные, которых оккупанты хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений.

"Однако Юдин отдал другой приказ – выстроить пленных защитников Украины для допроса. В первую очередь его интересовали персональные данные защитников нашего государства и обстоятельства попадания в плен", - отметили в СБУ.

При этом Юдин потребовал отвечать на его вопросы исключительно на русском языке.

"По данным следствия, один из пленных ответил ему на украинском языке. После чего рашист отвел мужчину в хозяйственное здание на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене", - говорится в материалах следствия.

Затем Юдин произвел выстрел из пистолета в правую ногу потерпевшего, в результате чего пленный получил огнестрельное пулевое ранение коленного сустава.

Рашист повторил свое требование разговаривать с ним только на русском, но украинец и на этот раз отказался выполнять вражеское указание.

Тогда Юдин произвел еще один выстрел близко от головы пленника, но и это не заставило украинца отвечать на русском.

После этого злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинский язык.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Юдину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что продолжаются комплексные меры по наказанию злоумышленника за его преступления.

Ранее Служба безопасности установила, что вице-адмирал ВМС России Виктор Соколов причастен к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины. С августа 2022 года он лично отдавал приказы осуществлять пуски крылатых ракет "Калибр" по украинской энергетической инфраструктуре. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.