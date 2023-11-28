Суд арестовал нардепа Лабазюка с возможностью залога в 40,2 млн грн

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца народного депутата от партии "За Будущее" Сергея Лабазюка, подозреваемого в попытке подкупа министра. Он имеет возможность внести залог в 40,2 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что 28 ноября 2023 года судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения народному депутату, которого разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову и председателю восстановление и развитие инфраструктуры Украины Мустафи Найему.

"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога, и возложением процессуальных обязанностей в случае ее внесения", - подчеркнули в САП.

Там добавили, что срок содержания под стражей составляет 2 месяца.

Суд принял взять подозреваемого под стражу в зале суда.

В случае внесения залога Лабазюк должен будет соблюдать установленные судом обязанности, в том числе сдать загранпаспорта, не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями, в том числе с Кубраковым и Найемом, носить электронный браслет.

Дело Сергея Лабазюка

Напомним, 21 ноября САП и НАБУ разоблачили нардепа Сергея Лабазюка - его подозревают в попытке подкупить топ-чиновников в сфере восстановления на сумму $150 тыс. По данным антикоррупционных органов, деньги предлагались вице-премьер-министру по восстановлению Александру Кубракову и главе Госагентства восстановления Мустафе Наему.

По данным следствия, Лабазюк хотел подкупить высокопоставленного чиновника Минвосстановления, чтобы его компания получила подряды по восстановлению инфраструктуры на миллиард гривен. За это подозреваемый обещал отдавать 3—5% стоимости каждого подряда.

После того, как Лабазюку поступило 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины, он через доверенное лицо передал "откат" в сумме 150 тыс. дол. Передача взятки прошла на паркинге одного из столичных супермаркетов.