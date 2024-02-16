Суд оправдал обвиняемых в попытке похищения бизнесмена Крупчака

Киево-Святошинский районный суд оправдал троих подозреваемых, обвиняемых в попытке похищения и переправки в Россию Владимира Крупчака, владельца ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат".

Об этом пишет "Судебный репортер".

Согласно обвинению, в 2017 году бывший бизнес-партнер Крупчака из РФ пытался организовать его похищение, используя украинскую полицию, из-за невыплаченного долга после увольнения из "Киевского картонно-бумажного комбината" в России.

План предусматривал физическое давление на Крупчака для выплаты 17 миллионов долларов, из которых 12 миллионов обещали исполнителям. Для этого должны быть привлечены сотрудники ФСБ и украинской полиции. Однако обвиняемые, которым пытались передать неправомерную выгоду в размере 100 тысяч долларов, отказались от денег, что усложнило обвинение.

Согласно сообщению, в обвинительном акте написано, что неправомерную выгоду неустановленным лицам СБУ обещал заказчик, а его соучастники-исполнители должны были подстрекнуть работников СБУ к коррупции.

"И в то же время негласный агент почему-то сам пытался дать деньги обвиняемым, а те отказывались их брать. Суд считает такое обвинение нелогичным и неконкретным, а действия агентов провокационными. В этом случае обвиняемые фактически не могли знать, в чем они обвиняются, и эффективно защищаться", - говорится в сообщении.

Суд признал доказательства обвинения нелогичными и провокационными. Как следствие, обвиняемые оправданы за недоказанностью совершения преступлений.

Потерпевший Крупчак обвинение поддерживал и находясь за границей дал показания по видеосвязи. Он рассказал, что один из обвиняемых два года работал на него, а после увольнения угрожал ему. Крупчак получал угрозы из-за своего зятя и усилил себе личную охрану. Однако впоследствии начальник Обуховского отдела полиции сам сказал Крупчаку, что бывший сотрудник хочет угнать его, но детали плана Крупчаку были неизвестны.

Отмечается, что после российского вторжения Крупчак подвергся экономическим санкциям в Украине, хотя он отказался от российского гражданства еще в 2007 году и стал гражданином Украины в 2008 году. После попытки похищения бизнесмен переехал в ЕС, став налоговым резидентом Великобритании и гражданином Кипра.

Напомним, в сентябре 2022 года в Украине арестовали 169 объектов недвижимости на сумму более 10 миллиардов гривен, конечным бенефициарным владельцем которых является российский бумажный магнат и бывший депутат Государственной думы России, занимавшийся бизнесом на территории Украины Владимир Крупчак.