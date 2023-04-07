В Черкасской области эксдиректора госпредприятия подозревают в растрате имущества на 73 млн грн

Должностные лица госпредприятия в Черкасской области, принадлежащие к сфере управления Государственного агентства резерва Украины, разработали преступную схему по растрате пшеницы из государственного материального резерва.

Офис Генерального прокурора сообщил бывшему директору государственного предприятия Черкасской области о подозрении в растрате государственного имущества и служебном подлоге документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Перед аукционом по продаже зерна злоумышленники сфальсифицировали выводы по качеству зерна, отметив, что культуры не соответствовали требованиям ДСТУ и не могли использоваться для корма домашних животных и птицы.

Из-за такой махинации подозреваемый продал более 11,7 тыс тонн первоклассного зерна как неликвидное. В течение апреля-июля 2021 года качественная пшеница была реализована по цене 350 грн за тонну, в то время как ее рыночная стоимость составила 6500 грн.

В результате таких действий подозреваемому государству нанесено более 73 млн грн ущерба.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила масштабную схему присвоения промышленных объемов природного газа, принадлежащего ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".