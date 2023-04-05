Растрата средств завода "Антонова" - директора юрфирмы отпустили под залог

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору юрфирмы, подозреваемому в пособничестве в растрате более 18 млн грн государственного предприятия "Антонов". Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. Ранее журналисты со ссылкой на прессслужбу САП сообщали, что именно директора адвокатского объединения "Ильяшев и партнеры" Ирину Майорову подозревают в растрате более 18 млн грн завода "Антонов".

Высший антикоррупционный суд отпустил директора юрфирмы под 1,2 млн грн залога. Залог должен быть внесен не позднее 5 дней.

“4 апреля 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения директору адвокатского объединения, подозреваемой в пособничестве в растрате более 18 млн грн средств государственного предприятия “Антонов” и составлении заведомо ложных официальных документов” САП.

Также подозреваемая обязана прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду, сообщать об изменении своего места жительства и места работы. Подозреваемому следует воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями и сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Прокурор не согласился с решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции.

Отметим, в декабре 2022 года ГП "Антонов" сообщили, что с 11.11.2022 года государственное предприятие расторгло в одностороннем порядке договор о предоставлении услуг с Адвокатским объединением «Юридическая фирма «Ильяшев и партнеры».

Адвокатское объединение «Юридическая фирма «Ильяшев и партнеры» предоставляло юридические услуги Предприятию почти 20 лет.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро 10 марта 2023 года сообщило бывшему чиновнику государственного предприятия "Антонов", входящему в госконцерн "Укроборонпром", и директору адвокатского объединения о подозрении в растрате более 18 миллионов гривен средств этого ГП и составлении заведомо ложных официальных документов.

Экс-директору по правовым вопросам "Антонова" инкриминируют часть 5 статьи 191 и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса (расход имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог).

В свою очередь, действия директора адвокатского объединения соответственно дополнительно квалифицировали как пособничество (часть 5 статьи 27 УКУ) в этих же преступлениях.

В марте 2023 года Служба безопасности Украины объявила подозрения бывшему генеральному директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову и его подчиненным в рамках расследования об уничтожении самолета "Мрия" российскими оккупантами. Бывший руководитель подозревается в препятствии Нацгвардии в обустройстве обороны аэродрома в Гостомеле перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.