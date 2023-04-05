Розтрата коштів заводу “Антонова” -директора юрфірми відпустили під заставу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний директору фірми, яку підозрюють у пособництві в розтраті понад 18 млн грн державного підприємства “Антонов”. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Раніше журналісти з посиланням на прессслужбу САП повідомляли, що саме директорку адвокатського об’єднання "Ілляшев і партнери" Ірину Майорову підозрюють у розтраті понад 18 млн грн заводу "Антонов".

Вищий антикорупційний суд відпустив директора юрфірми під 1,2 млн грн застави. Застава має бути внесена не пізніше 5 днів.

“4 квітня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід директору адвокатського обʼєднання, підозрюваній у пособництві в розтраті понад 18 млн грн коштів державного підприємства “Антонов” та складанні завідомо неправдивих офіційних документів”, - написала пресслужба САП.

Також підозрювана зобов'язана прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи. Підозрюваному слід утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі і свідками і здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Прокурор не погодився з рішенням суду і оскаржуватиме його в суді апеляційної інстанції.

Зазначимо,у грудні 2022 року у ДП "Антонов" повідомили, що з 11.11.2022 року державне підприємство розірвало в односторонньому порядку договір про надання послуг із Адвокатським об’єднанням «Юридична фірма «Ілляшев та партнери».

Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Ілляшев та партнери» надавало юридичні послуги Підприємству протягом майже 20 років.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 10 березня 2023 року повідомило колишньому посадовцю державного підприємства “Антонов”, що входить до держконцерну "Укроборонпром", та директору адвокатського об’єднання про підозру у розтраті понад 18 мільйонів гривень коштів цього ДП та складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Ексдиректору з правових питань "Антонова" інкримінують частину 5 статті 191 та частину 1 статті 366 Кримінального кодексу (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення).

В свою чергу, дії директора адвокатського об’єднання, відповідно, додатково кваліфікували як пособництво (частина 5 статті 27 ККУ) у цих же злочинах.

У березні 2023 року Служба безпеки України оголосила підозри колишньому генеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову та його підлеглим у межах розслідування про знищення літака "Мрія" російськими окупантами. Колишнього керівника підозрюють у перешкоджанні Нацгвардії в облаштуванні оборони аеродрому в Гостомелі перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.