В Киеве россиянин продавал поддельные удостоверения для проезда через блокпосты

В Киеве разоблачили гражданина Российской Федерации, который организовал "производство" поддельных удостоверений для беспрепятственного проезда через блокпосты. Один такой документ мужчина продавал за 500 долларов США.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Злоумышленником оказался 60-летний россиянин, проживающий в Киеве. Следствие провело обыск по месту жительства мужчины. Там выявили много поддельных удостоверений "Специализированного государственного антикоррупционного комитета", а также специальных разрешений неустановленного образца для прохождения блокпостов.

Такие фейковые документы могли дать возможность пройти контроль без проверки транспортных средств. Кроме того, люди с такими "документами" могли заправлять свои авто на льготных условиях в качестве представителей военных формирований Украины.

Злоумышленник также занимался реализацией поддельных сертификатов об участии в акции гуманитарной помощи, якобы членов международных организаций, в том числе ОБСЕ. В список "услуг", которые предлагал россиянин, входило и изготовление документов для лиц призывного возраста, которые давали им возможность покинуть Украину по состоянию здоровья.

В настоящее время сотрудники Службы безопасности проверяют причастность задержанного и других граждан к совершению диверсионной деятельности.

Напомним, из-за военного положения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не выпускают из Украины.