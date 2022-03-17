Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Преступность
Дата публикации

В Киеве россиянин продавал поддельные удостоверения для проезда через блокпосты

В Киеве россиянин продавал поддельные удостоверения для проезда через блокпосты
Злоумышленник продавал поддельные документы за $500. Фото: пресс-служба генпрокуратуры

В Киеве разоблачили гражданина Российской Федерации, который организовал "производство" поддельных удостоверений для беспрепятственного проезда через блокпосты. Один такой документ мужчина продавал за 500 долларов США.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Злоумышленником оказался 60-летний россиянин, проживающий в Киеве. Следствие провело обыск по месту жительства мужчины. Там выявили много поддельных удостоверений "Специализированного государственного антикоррупционного комитета", а также специальных разрешений неустановленного образца для прохождения блокпостов.

Такие фейковые документы могли дать возможность пройти контроль без проверки транспортных средств. Кроме того, люди с такими "документами" могли заправлять свои авто на льготных условиях в качестве представителей военных формирований Украины.

Злоумышленник также занимался реализацией поддельных сертификатов об участии в акции гуманитарной помощи, якобы членов международных организаций, в том числе ОБСЕ. В список "услуг", которые предлагал россиянин, входило и изготовление документов для лиц призывного возраста, которые давали им возможность покинуть Украину по состоянию здоровья.

Фото 2 — В Киеве россиянин продавал поддельные удостоверения для проезда через блокпосты

В настоящее время сотрудники Службы безопасности проверяют причастность задержанного и других граждан к совершению диверсионной деятельности.

Напомним, из-за военного положения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не выпускают из Украины.

Автор:
Вита Молодан