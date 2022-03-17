У Києві росіянин продавав підроблені посвідчення для проїзду через блокпости

У Києві викрили громадянина Російської Федерації, який організував "виробництво" підроблених посвідчень для безперешкодного проїзду через блокпости. Один такий документ чоловік продавав за 500 доларів.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зловмисником виявився 60-річний росіянин, який проживає у Києві. Слідство провело обшук за місцем проживання чоловіка. Там виявили багато підроблених посвідчень Спеціалізованого державного антикорупційного комітету, а також спеціальних дозволів невстановленого зразка для проходження блокпостів.

Такі фейкові документи могли дозволити пройти контроль без перевірки транспортних засобів. Крім того, люди з такими "документами" могли заправляти свої авто на пільгових умовах як представники військових формувань України.

Зловмисник також займався реалізацією підроблених сертифікатів щодо участі в акції гуманітарної допомоги як членів міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ. До списку "послуг", які пропонував росіянин, входило і виготовлення документів для осіб призовного віку, які давали можливість залишити Україну за станом здоров'я.

Наразі співробітники Служби безпеки перевіряють причетність затриманого та інших громадян до скоєння диверсійної діяльності.

Нагадаємо, через воєнний стан чоловіків віком від 18 до 60 років не випускають з України.