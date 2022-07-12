В Киевской области обнаружили тело убитого оккупантами мирного жителя

Полицейские осмотрели тело и направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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В Киевской области возле окопов россиян в Блиставице обнаружили тело убитого оккупантами мирного жителя. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"На бывших позициях агрессоров в Бучанском районе обнаружили тело очередного убитого гражданина. Захоронение совершили в лесу. Убитый мужчина был одет в гражданскую одежду", - говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели тело и направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Небитов добавил, что в Киевской области уже обнаружено более 1 тысячи тел убитых оккупантами мирных жителей.

"К сожалению, в находившихся в оккупации районах мы продолжают обнаруживать тела расстрелянных и замученных русскими солдатами гражданских граждан. По состоянию на 12 июля в Киевской области уже обнаружили 1342 тела убитых оккупантами мирных жителей", - заявил он.

Напомним, что в подвале одной из многоэтажек Мариуполя обнаружили около 200 тел погибших.