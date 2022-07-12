На Київщині виявили тіло вбитого окупантами мирного жителя

Поліцейські оглянули тіло та направили на судово-медичну експертизу.

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На Київщині біля окопів росіян у Блиставиці виявили тіло вбитого окупантами мирного жителя. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небітов.

"На колишніх позиціях агресорів у Бучанському районі виявили тіло чергового вбитого громадянина. Поховання вчинили у лісі. Убитий чоловік був одягнений у цивільний одяг", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оглянули тіло та направили на судово-медичну експертизу.

Небітов додав, що на Київщині вже виявлено понад 1 тисячу тіл убитих окупантами мирних жителів.

"На жаль, в районах, що знаходилися в окупації, ми продовжують виявляти тіла розстріляних і закатованих російськими солдатами цивільних громадян. Станом на 12 липня в Київській області вже виявили 1342 тіла вбитих окупантами мирних жителів", - заявив він.

Нагадаємо, що у підвалі однієї з багатоповерхівок Маріуполя виявили близько 200 тіл загиблих.