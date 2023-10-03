В Киевской области разоблачили коллаборантку, которая работала на РФ во время оккупации Херсона

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну чиновницу, которая добровольно пошла на сотрудничество с РФ на период временной оккупации правобережной части Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась бывшая заведующая одним из местных отделов ГУ "Херсонский областной центр контроля и профилактики болезней".

"После захвата региона она одним из первых поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в распространении кремлевского режима на захваченной территории. За это в июне 2022 года она была назначена главой "санэпидемстанции" в оккупированном в то время Бериславе", - отметили в СБУ.

На этой "должности" женщина заставляла своих бывших подчиненных вступать в ряды вражеского псевдоучреждения. В фейковом медучреждении она обещала российские "зарплаты" и лояльное отношение со стороны захватчиков.

В случае несогласия – коллаборантка угрожала "заявлять" в карательные органы РФ как об участниках движения сопротивления.

"После освобождения региона злоумышленница сбежала в один из поселков Белоцерковского района Киевской области, где пыталась "залечь на дно", чтобы избежать правосудия", - подчеркнули в СБУ.

Однако правоохранители все равно установили ее местонахождение.

При обыске в доме фигурантки обнаружена компьютерная техника и документация, подтверждающие ее сотрудничество с оккупантами.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности задержала еще двух организаторов псевдореферендума РФ, который состоялся во время оккупации правобережной части Херсонщины в 2022 году. Задержанными оказались жители Бериславского района: мать с дочерью, которые после захвата региона поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.