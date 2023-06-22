В Николаеве задержали агента РФ: наводил российские ракеты на заводы и "охотился на Брэдли"

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Николаеве еще одного российского информатора, корректировавшего воздушные удары РФ по городу. Именно по его наводке рашисты обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены 6 мирных жителей и повреждены их дома.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что вражеский приспешник передавал в РФ места базирования и перемещения Сил обороны на территории областного центра.

В первую очередь, российскую военную разведку интересовали локации складов с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе танков "Леопард" и боевых машин пехоты "Брэдли".

За выполнение разведзаданий вражеский информатор получал денежное вознаграждение от своего российского "куратора".

Контрразведчики СБУ задержали вражеского приспешника во время сбора новых данных о дислокации Сил обороны на территории города.

"По данным следствия, фигурантом оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года. В поле зрения захватчиков он попал в качестве активного пользователя прокремлевских Телеграмм-каналов, где регулярно размещал собственные антиукраинские комментарии под фейковыми новостями. Для сбора информации злоумышленник самостоятельно выходил на местность и фиксировал "нужные" сведения или "в темную" использовал своих знакомых", - сообщили в СБУ.

При обысках по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию.

"Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного корректировщика российских воздушных атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Именно по его наведению оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года. В результате вражеского обстрела погибли 8 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.