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В Турции задержали подозреваемую в организации взрыва в Стамбуле
Человек, оставивший бомбу на проспекте Истикляль в Стамбуле, задержан.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Hürriyet.
“Человек, оставивший бомбу, была задержана командами отдела полиции Стамбула. До этого было задержано еще около 21 человека”, - сообщил Сойлу.
Министр добавил, что есть информация о том, откуда поступали инструкции и откуда в Стамбул попала исполнитель преступления. По его словам, инструкции поступили из Кобани, а преступник прибыл в Турцию через Африн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу также указал на непосредственных организаторов взрыва в Стамбуле.
"Террористическая организация PKK/PYD в рамках наших выводов", - сказал Сулейман Сойлу.
Напомним, что 6 человек погибли и 81 получил ранения 13 ноября в результате взрыва около 16:20 на оживленной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле.