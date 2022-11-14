В Турции задержали подозреваемую в организации взрыва в Стамбуле

Человек, оставивший бомбу на проспекте Истикляль в Стамбуле, задержан.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Hürriyet.

“Человек, оставивший бомбу, была задержана командами отдела полиции Стамбула. До этого было задержано еще около 21 человека”, - сообщил Сойлу.

Министр добавил, что есть информация о том, откуда поступали инструкции и откуда в Стамбул попала исполнитель преступления. По его словам, инструкции поступили из Кобани, а преступник прибыл в Турцию через Африн.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу также указал на непосредственных организаторов взрыва в Стамбуле.

"Террористическая организация PKK/PYD в рамках наших выводов", - сказал Сулейман Сойлу.

Напомним, что 6 человек погибли и 81 получил ранения 13 ноября в результате взрыва около 16:20 на оживленной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле.