В Украине национализировали российский самолет стоимостью почти 150 млн грн

По материалам Службы безопасности, Высший антикоррупционный суд удовлетворил еще один иск Министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о грузопассажирском самолете АН-140-100 стоимостью почти 150 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения РФ воздушное судно было передано украинскому госпредприятию "Антонов" для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в страну-агрессор.

По данным следствия, российский самолет находился на балансе московского "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина", входящего в структуру "Ростеха" и являющегося ведущим производителем военной авиатехники РФ.

Именно эта российская компания поставляет боевые самолеты для армии страны-агрессора, воюющих против Украины.

Следователи СБУ расследуют действия руководства этой российской компании по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ранее семнадцать автомобилей, арестованных у родственников эксдепутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.