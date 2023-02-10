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Преступность
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В Украине наложен арест на железную руду российского олигарха на 40 млн грн

В Украине наложен арест на железную руду российского олигарха на 40 млн грн

Суд арестовал почти 2,5 тысяч тонн железной руды, принадлежащей российской группе компаний "Акционерное общество Металлоинвест". Примерная стоимость изъятой руды составляет около 40 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, субъекты хозяйственной деятельности страны-агрессора ввезли на таможенную территорию Украины железную руду и планировали переправить морским транспортом в третьи страны с целью дальнейшей ее реализации.

Однако правоохранители обнаружили скрытое сырье на территории одной из железнодорожных станций Одесской железной дороги и изъяли в ходе обысков.

Решается вопрос о передаче имущества в АРМА.

В Нацполиции добавили, что группа компаний, на продукцию которой наложен арест, принадлежит российскому олигарху, приближенному к военно-политической верхушке страны-агрессора РФ.

Напомним, Служба безопасности в результате следственно-оперативной работы в Черниговской области ликвидировала механизм незаконного сбыта горюче-смазочных материалов производства страны-агрессора РФ.

Автор:
Нина Комащенко