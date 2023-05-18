В Украине объявили подозрение российскому офицеру, отдавшему приказ захватить аэродром в Гостомеле

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ, который отдал приказ захватить аэродром "Киев-Антонов-2".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Злоумышленник обвиняется в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей, а также в ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины). Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, оккупант организовал подготовку и отдал приказы и распоряжения по захвату наземных целей и других объектов на территории Украины. Среди них – инфраструктура аэродрома "Киев-Антонов-2" АТП ГП "Антонов". Таким образом, он обеспечил широкомасштабное вторжение подразделений ВС РФ на территорию Украины с целью ее оккупации.

"Эти действия подозреваемого привели к гибели людей, в том числе детей, получению ими телесных повреждений разной степени тяжести. А также причинение материального ущерба в виде уничтожения зданий, имущества и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля 2022 года стало известно, что из-за российских обстрелов аэропорта в Гостомеле Киевской области былосожжен самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрія".