В Виннице задержали соратника "народного губернатора" ДНР: хотел бежать в непризнанное Приднестровье

Служба безопасности разыскала еще одного боевика террористической организации "ДНР", скрывавшегося от правосудия за участие в войне против Украины. Злоумышленник был задержан вблизи границы с непризнанным Приднестровьем, куда он пытался скрыться, чтобы избежать наказания за свои преступления.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержан житель города Константиновка на Донетчине.

"В 2014 году он присоединился к так называемому "славянскому полку" - подконтрольной РФ террористической группировке с востока Украины. Там его привлекали к "дежурству" на вражеских блокпостах, где он останавливал авто украинских граждан, пытавшихся выехать из временно оккупированной части региона .Во время таких "остановок" боевики создавали искусственные поводы для угона и "конфискации" авто", - отметили в СБУ.

Известно, что в это время подозреваемый встречался с предводителем так называемой "ДНР" и "народным губернатором" Донбасса, который координировал вербовку людей в пророссийские вооруженные формирования.

Кроме того, фигурант администрировал несколько прокремлевских групп в запрещенной соцсети "ВКонтакте", в которых агитировал жителей Донбасса вступать в террористическую "ДНР".

Однако еще до начала полномасштабного вторжения РФ мужчина покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию, где пытался "залечь на дно".

В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в одном из приграничных районов Винницкой области.

При обыске у задержанного обнаружен мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его коммуникации с боевиками "ДНР".

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее СБУ задержала в Виннице бывшего боевика террористической организации "ДНР". Злоумышленником оказался житель Донбасса, который в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус вооруженных сил РФ.