В Харькове задержали экс-полицейского, обвиняемого в работе на оккупантов в Изюме – Офис генпрокурора

Правоохранители задержали в Харькове бывшего украинского полицейского, который обвиняют в работе на оккупантов в Изюме. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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"По данным следствия, во время оккупации Изюма экс-полицейский начал сотрудничать с представителями РФ. Он занял псевдодолжность участкового инспектора полиции в незаконно созданном оккупационном органе "Изюмское районное управление полиции Харьковской области", - говорится в сообщении.

Указывается, что подозреваемый дежурил в составе следственно-оперативных групп и вел материалы журналов единого учета. Также он предлагал бывшим коллегам сотрудничать с оккупантами, однако получил отказ.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступление в Харьковской области. Изюм, который был оккупирован с апреля, 10 сентября был освобожден бойцами ВСУ и 14 сентября над мэрией города был торжественно поднят государственный флаг в присутствии президента Владимира Зеленского. В освобожденном от оккупантов городе нашли одно из самых больших захоронений с начала полномасштабной войны.