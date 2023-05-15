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В Харьковской области задержали двух агентов РФ: искали информацию о контрнаступлении ВСУ
Служба безопасности задержала еще двух приспешников агрессора во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области. Злоумышленниками оказались знакомые мужчина и женщина из Волчанска, которые скрыто собирали информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в приграничном районе.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что осведомители врага фиксировали последствия российских ракетно-артиллерийских обстрелов региона.
Полученную информацию передавали своему родственнику, проживающему в РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Разведданные требовались оккупантам для планирования и подготовки повторных воздушных ударов по украинским объектам.
Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи.
В ходе обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с агрессором.
"Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных, совершенное в условиях военного положения)", - отмечают в СБУ.
Там добавляют, что злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника агрессора во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленником оказался безработный житель Славянска, собиравший для оккупантов разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.