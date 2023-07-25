В Запорожье задержали агента ФСБ, который прятал под детской кроваткой оружие для совершения терактов (ФОТО)

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая готовила серию терактов против командования и спецподразделений Сил обороны в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В преддверии 9 мая 2023 года сотрудники СБУ задержали двух организаторов российской агентуры во время спецоперации в прифронтовых районах южного региона. Сейчас в Запорожье задержали их сообщника.

Задержанный злоумышленник в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери обустроил тайник с оружием и боеприпасами. Среди изъятого – автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты и большое количество патронов к стрелковому вооружению.

Тайник оружия злоумышленников. Фото: СБУ

По имеющимся данным, именно этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и вблизи передовой.

Основными целями злоумышленников были представители командования ВСУ и спецназовцы Службы безопасности Украины.

Как установило следствие, третьим участником агентурной сети ФСБ оказался житель Запорожья, не скрывавший свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими. Весной 2023 года он попал в поле зрения российской спецслужбы.

По указанию кураторов он обустроил в собственном доме тайник, в котором злоумышленники хранили незарегистрированное огнестрельное оружие и другие средства поражения.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружено:

3 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;

более 800 патронов к стрелковому оружию;

2 дымовые гранаты РГД-55МЧ.

Арсенал оружия, который изъяли у агента ФСБ. Фото: СБУ

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении и решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, в том числе источников поступления оружия в руки фигурантов.

Напомним, в мае СБУ сообщала, что контрразведчики спецслужбы нейтрализовали агентурную сеть ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Запорожье. Одним из участников группы был бывший военный, а другим – личный водитель местного высокопоставленного чиновника. Злоумышленники занимались подготовкой терактов против командного состава сил обороны и сотрудников СБУ, которые дислоцируются на территории региона и привлечены к выполнению боевых задач на южном фронте.